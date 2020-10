Serve i clienti senza indossare la mascherina: multa e bar del centro chiuso 5 giorni

PORTO SANT'ELPIDIO - Tra le operazioni dei militari dell’Arma nelle ultime 48 ore anche la chiusura di un bar in centro a Porto Sant’Elpidio per mancato rispetto delle normative anti Coronavirus.

Gli operatori della locale stazione hanno trovato la titolare del bar che serviva i clienti senza indossare la mascherina, è scattata la multa di 400 euro e il bar è stato fatto chiudere per cinque giorni.



Si fanno più stringenti i controlli su questo fronte anche per l’aumento dell’allarme legato alla pandemia. Ma le operazioni dei carabinieri hanno riguardato anche altri settori. A Monterubbiano, ad esempio, i militari della locale stazione hanno arrestato un cinquantaquattrenne residente a Sant’Elpidio a Mare. L’uomo era ricercato, sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Ancona, doveva scontare una pena definitiva di un mese, l’arrestato sconterà la pena ai domiciliari. Una denuncia, infine, di un ambulante manesco di cui riferiamo in un’altra pagina. Proseguono nei prossimi giorni le operazioni dei carabinieri lungo la costa e nell’entroterra fermano.

