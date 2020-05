Buoni spesa Covid, l'opposizione accusa: «A bocca asciutta 388 famiglie»

PORTO SANT’ELPIDIO - Sui buoni spesa che non sono arrivati a tutti a Porto Sant’Elpidio, Giorgio Marcotulli continua la sua battaglia per farsi ascoltare dal sindaco. Il capogruppo comunale di Fratelli d’Italia fa lo sciopero della fame per protesta contro le decisioni del primo cittadino che, senza passaggio in consiglio, ha deciso di triplicare inizialmente i buoni spesa, cosicché a chi li aveva richiesti all’inizio sono arrivate delle belle sommette, anche 750 euro

Questo ha sgonfiato il tesoretto messo a disposizione dal governo al punto che con la seconda tranche di aiuti 388 famiglie sono rimaste fuori. Si tratta per lo più di dipendenti di ditte che non lavorano, persone che pensavano di rientrare con la cassa integrazione che non arriva, gente alla fame.



Ci sono anche delle partite Iva e tra queste c’è chi non riesce a mettere a tavola un piatto di pastasciutta. Marcotulli è in possesso dei dati delle famiglie che hanno ottenuto i buoni, circa 800 nuclei, e in sostanza risulterebbe dagli elenchi che ci sono persone meno bisognose di quelle rimaste fuori dalla graduatoria. «Ho una forte rabbia – spiega Marcotulli – perché il sindaco prima di triplicare il fondo all’inizio doveva guardarsi bene dal farlo e considerare tutti gli aspetti. Avrebbe dovuto aspettare e magari in seguito integrare la cifra inizialmente stanziata. Sono amareggiato, continuo a ricevere telefonate di persone che faticano a sopravvivere perché non avevano niente da parte e da due mesi sono senza reddito. Gente costretta a scegliere cosa comprare tra i farmaci o la pasta». Tra l’altro, fa notare Marcotulli, il sindaco non avrebbe potuto triplicare il fondo iniziale, di sua iniziativa avrebbe fatto qualcosa che non poteva fare perché il fondo andava, semmai, integrato, non triplicato.

