Con l'app della startup "Ombrellove" il posto in spiaggia è a portata di click

PORTO SANT’ELPIDIO - Il cliente si assicura il posto in spiaggia con ombrellone e lettino e il settore balneare ha uno strumento ulteriore per pianificare la stagione. E’ questo l’obiettivo dei Sun Bond, prodotto lanciato da Ombrellove, start up attiva dal 2017 per la prenotazione online degli stabilimenti balneari (un po’ come il booking per gli hotel). L’impresa ha deciso di mettere a disposizione dei gestori degli stabilimenti la propria piattaforma del nuovo prodotto.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, salgono i tamponi e scendono i positivi: solo 15 in un giorno. Nelle Marche 6.603 contagiati

Mascherine, amici, palestre, bar e ristoranti: ecco come riparte l'Italia da lunedì 18 maggio

Le Marche, che già hanno fissato la data di inizio della stagione, il 29 maggio, farà quasi da apripista ai Sun Bond a livello nazionale, tant’è che le adesioni già iniziano ad arrivare dal territorio regionale. «La nostra start up renderà disponibile il suo sistema di booking online per l’intera stagione, in forma gratuita per quest’anno, a qualsiasi stabilimento ne faccia richiesta» spiega il cofondatore di Ombrellove, Lorenzo Cisbani, di Porto Sant’Elpidio (insieme a lui l’altro elpidiense Riccardo Marchionni) commentando l’iniziativa. Sono i voucher del sole per godersi la tintarella.



Nelle scorse settimane le idee su come far ripartire il turismo balneare non sono mancate: dai plexiglass alle cupole, si è detto di tutto. Di certo è impossibile che ogni singolo ombrellone possa ospitare più di una famiglia. Ecco dunque la proposta dei Sun Bond, ovvero i voucher che, illustra Cisbani, «sono acquistabili oggi e fruibili all’apertura dello stabilimento balneare che includono uno sconto o un servizio extra». Sono cinque le tipologie per garantirsi un ombrellone e due lettini: dalla formula weekend (due giorni) a quella settimanale, dalle due settimane alla formula mensile: è previsto pure il voucher stagionale. «L’acquirente ha una buona flessibilità – spiegano da Ombrellove –: i voucher acquistati possono essere usati nell’intera stagione estiva 2020». Un sistema già sfruttato dalla ristorazione e che ora potrebbe davvero essere di aiuto al settore balneare data «la necessità di ricevere prenotazioni anticipate per allestire la spiaggia in sicurezza». Il funzionamento operativo e concreto è presto detto. Lo stabilimento innanzitutto: per iscriversi può farlo autonomamente sul nuovo portale sun-bond.it oppure contattando a mezzo WhatsApp (379 1031542) il portale Ombrellove. E i clienti? Sempre sullo stesso portale potranno pagare in sicurezza con Paypal o carta di credito e, se il proprio stabilimento preferito non fosse presente, potranno segnalarlo tramite email a Ombrellove (info@ombrellove.it) che proporrà il servizio al gestore della spiaggia.

Il portale

Un aspetto, questo, già presente nel portale principale della start up, che sta provando a digitalizzare i servizi di prenotazione degli ombrelloni: su ombrellove.com si può cercare la struttura per area geografica, città, nome e anche per servizi offerti. E, sempre con Ombrellove, a breve dovrebbe partire il progetto Estate sicura per il 2020, con la Regione: nelle Marche le commissioni sulla prenotazione online dell’ombrellone ad un prezzo simbolico di 1 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA