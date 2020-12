Operatori in cucina positivi al Covid: chiusa fino alle vacanze la mensa della scuola

PORTO SAN GIORGIO - Problemi anche sulla costa. Sospeso, infatti, il servizio di refezione in tutte le scuole dell’Istituto scolastico Nardi.

Lo ha deciso il sindaco di Porto San Giorgio Nicola Loira, che ha firmato ieri mattina la specifica ordinanza valida dal 15 al 23 dicembre, preso atto di casi di positività al Covid di operatori addetti alla cucina centralizzata

Il protocollo di sicurezza prevede in tali situazioni la sanificazione del locali interessati da parte di un’apposita ditta specializzata. Si provvederà agli accertamenti sanitari anche del personale addetto ai refettori scolastici. «Il servizio dei trasporti sarà comunque garantito tenendo conto dei nuovi orari che escludono il sopra indicato servizio mensa», aggiunge l’assessore Francesco Gramegna Una misura di sicurezza considerando l’impegno che c’è sempre stato per garantire le scuole. Fin dall’inizio del nuovo anno si è cercato di andare avanti aumentando la didattica a distanza per i più grandi e garantendo quella in presenza per i più piccoli. Alla ripresa delle lezioni dopo le feste di Natale si dovrebbe procedere, se non ci saranno brutte sorprese sul fronte dei contagi, con nuove aperture. Un lavoro che coinvolge le istituzioni e il mondo dei docenti.

