Tre positivi: Municipio aperto solo per le urgenze. Ma per certificati e carte d'identità scende in campo in aiuto il Comune vicino

PEDASO - Apertura degli uffici comunali. Test negativi per la maggior parte dei dipendenti. In seguito ad un caso di positività relativo ad uno dei dipendenti, l'ente comunale di Pedaso è stato chiuso per un giorno.

LEGGI ANCHE:

Malore fatale mentre sta dormendo: uomo di 51 anni trovato morto a letto

Violento scontro frontale tra due auto: grave una donna, illesi i bambini

Al primo caso di positività, si è aggiunto un dipendente che si trovava già in malattia ed è risultato positivo al test ed una terza persona che non risulta dipendente a tutti gli effetti, essendo uno stagista.

Sono dunque rientrati al lavoro questa mattina, i dipendenti della ragioneria, dell'ufficio tecnico e il segretario. Dal comune di Altidona, è stata immediata la disponibilità a soccorrere il comune pedasino per evadere prima di tutto le urgenze, vale a dire certificati di morte e carte d'identità per chi deve partire subito, avendo l'ufficio anagrafe chiusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA