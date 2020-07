Le vacanze ai tempi del Covid: vitto e alloggio in cambio dei lavori nella fattoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGIORGIO - Mara ripartirà oggi. Elisa è arrivata da qualche giorno. La prima cosa che hanno dovuto fare è stato pulire la stalla del maiale . Poi, hanno imparato a usare decespugliatore e motozappa. E a prendersi cura di galline e conigli. Sono le prime due ospiti della fattoria di, giovane romano trapiantato a Piane di Falerone, che ha dato vita a questa forma di turismo “alla pari”. Vitto e alloggio sono gratis. In cambio, gli ospiti aiutano il trentottenne nei lavori di campagna.Mara, che è di Monza, ha 37 anni e s’è portata dietro il cane Moka, è stata la prima. È arrivata due settimane fa. La fattoria, adagiata su una collina trao e Monte Vidon Corrado, l’ha scoperta attraverso l’associazione WWoof Italia. Per lei, era la prima volta alle prese con zappe e mangimi. «Volevo mettermi alla prova – dice –, capire se c’è un’alternativa alla vita di città e se questa potrebbe essere quella che fa per me. Lo consiglio a tutti. Aiuta a capire davvero tante cose».L’esperienzaElisa, 22enne milanese, aveva già fatto un paio di esperienze simili. «Mi piace molto. Per la prima volta ho visto com’è fatta una noce quand’è ancora sull’albero e i meloni crescere nei campi. Ero vegana, ma ho capito che, a mangiare uova di gallina tenute così bene, non c’è niente di male». Il sistema funziona. Gli ospiti vivono in casa con Pier Luigi che, la mattina e il pomeriggio, li porta in campagna. Lì, spiega e dà consigli. Quello che non ha studiato sui libri, l’ha imparato dagli anziani del posto. Elisa e Mara non si tirano indietro. Stivaloni di gomma ai piedi, estirpano erbacce e danno da mangiare agli animali. Polli e anatre, conigli e pecore. Pure un maiale, due cani e un gatto. E le api, altra passione del giovane che ha deciso di fare della campagna la sua vita.La terraPoi c’è la terra, che è fatica e sudore, soddisfazione e delusione. «L’altro giorno, il vento forte ha spezzato le piante di mais. Ci è molto dispiaciuto», raccontano le giovani. A cui presto se ne alterneranno altre. Le prenotazioni arrivano fino a tutto agosto. Sono soprattutto ragazze, «più motivate rispetto ai ragazzi», spiega Pier Luigi che adesso vorrebbe ristrutturare la vecchia casa dei nonni e farci un agriturismo. Nel Fermano, è arrivato sette anni fa. Anzi, è tornato, perché i suoi sono originari di Falerone. Una decisione drastica, la sua, di cui, però, non si è mai pentito. «Ho capito – dice – che non potevo restare a Roma. Non era il più mio posto. Troppo tempo perso per spostarsi da una parte all’altra, troppa confusione. Qui ho trovato la mia dimensione».