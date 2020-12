Il bimbo è positivo, vacanze in quarantena per una classe della scuola elementare

MONTEGIORGIO - Ancora una classe in quarantena per un caso di positività al Covid. Si tratta di una quarta elementare del plesso di Piane di Montegiorgio che da oggi (ma di fatto già da ieri gli alunni erano tutti a casa) sospenderà le lezioni in presenza, perché è emerso un caso di positività al Covid 19 di un alunno.

A detta di alcuni genitori, positività riscontrata in seno a un controllo scattato per un caso di contagio di un familiare del bambino.

La quarantena, che terminerà il 1° gennaio, stavolta non creerà problemi, almeno in termini didattici, né comporterà l’attivazione della didattica a distanza, perché cade nel periodo di sospensione delle lezioni per le festività natalizie. Anche un’insegnante della classe era risultata positiva al test Covid, e l’Isc Cestoni di Montegiorgio, già domenica scorsam aveva subito informato l’Asur , nel pieno rispetto delle disposizioni impartite. I 2 eventi sono però considerati indipendenti l’uno dall’altro, in quanto i docenti non rientrano tra i contatti stretti, quindi a determinare la quarantena è stata solo la positività del bambino. Dopo un periodo di relativa calma, perché era da ottobre che nelle scuole di Montegiorgio non si registravano classi in quarantena, il virus torna quindi a scompigliare le carte. «Questa situazione pandemica ha messo e sta mettendo a dura prova personale scolastico, docenti, alunni e famiglie- riferisce la dirigente del Cestoni Francesca Iormetti -. Allo scopo di dare supporto psicologico a tutti i soggetti coinvolti abbiamo attivato lo sportello d’ascolto per l’anno scolastico corrente che sarà curato dalla psicologa Flavia Ortenzi. In un momento tanto difficoltoso, lo sportello può diventare un utile contenitore servizio».

