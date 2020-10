Commensale positivo al banchetto con 55 invitati: scatta l'allarme in quattro comuni

MONTEGIORGIO - Tra i Comuni tenuti maggiormente d’occhio a livello di contagi ci sono Rapagnano, Monte Urano, Torre San Patrizio e Montegiorgio.

Dopo i casi verificatisi in due istituti scolastici di Fermo e Casette d’Ete l’attenzione è puntata anche al banchetto di una cerimonia svoltasi nei giorni scorsi. Tra i circa 55 partecipanti era presente un soggetto rivelatosi successivamente essere positivo.



Da qui sono subito scattate tutte le procedure. L’Area vasta 4 ha già contattato tutti i partecipanti che sono stati posti in quarantena. Tra i Comuni della vallata del Tenna al momento sotto la lente c’è dunque Rapagnano, dove si sono registrati 9 casi di positività (più 1 residente in un altro Comune) e 15 persone sono in quarantena. Sempre a Rapagnano una sezione di scuola media e una di scuola dell’infanzia a titolo precauzionale sono state chiuse per la presenza di un caso in entrambe le sezioni. A Torre San Patrizio, sono 28 le persone in quarantena domiciliare precauzionale. Il sindaco Luca Leoni è in constante aggiornamento con i vertici sanitari locali: “Stiamo monitorando la situazione insieme con l’Area vasta», sottolinea.

