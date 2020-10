L'educatrice con la febbre è positiva al Covid: chiuso l'asilo nido, 14 bimbi a casa

MONTAPPONE - Con ordinanza del Sindaco Mauro Ferranti da oggi in via precauzionale è stato chiuso l’Asilo Nido Comunale “ Don Ugo Belleggia” di Montappone a causa di una educatrice risultata positiva al test veloce a cui si è sottoposta. La donna dovrà ora fare il tampone Covid e, se il risultato confermerà la positività, scatterà il protocollo di sicurezza con annessa tracciatura dei contatti che ha avuto, a cominciare dalle sue 3 colleghe di lavoro.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, record di nuovi positivi nelle Marche: sono 686 in un giorno. E la percentuale si impenna/ I numeri del contagio regione per regione

Tamponi rapidi Covid da medici di base e pediatri, c'è l'accordo. Test sierologici in farmacia

“L’educatrice aveva accusato qualche linea di febbre (37 gradi) e per precauzione e senso di responsabilità si era volontariamente sottoposta al test rapido- spiega il Sindaco Ferranti- Saputa la sua positività, pur nella consapevolezza che ora dovrà essere riscontrata anche con il tampone , non potevo far altro che procedere con l’ordinanza di chiusura, anche per sanificare gli ambienti. Abbiamo mandato all’Asur tutti i contatti avuti dalla donna e informato la Prefettura”.