I Della Valle donano 5 milioni da destinare alle famiglie dei sanitari uccisi dal Coronavirus

SANT'ELPIDIO A MARE - Nuovo gesto di solidarietà da parte della famiglia Della Valle che, anche a nome dei propri dipendenti, «dona la somma di 5 milioni di euro - come si legge in una nota - da destinare ai familiari del personale sanitario che ha perso la vita nella lotta al Coronavirus: il loro altruismo e il loro coraggio saranno per sempre un esempio per tutti noi».

LEGGI ANCHE:

L'azienda agricola Avimarche regala 10mila uova alla Protezione civile: «Datele a chi ha bisogno»

«Contro il Coronavirus dobbiamo aiutare Torrette». C’è anche la Faccani con il Corriere Adriatico

L’amministrazione del fondo sarà affidata alla Protezione civile, che la famiglia ringrazia per il suo grande lavoro. Il fondo si chiamerà “Sempre con voi” e chiunque vorrà, potrà contribuire tramite il conto aperto dalla Protezione civile: Iban IT66J0306905020100000066432. Si tratta di un ulteriore impegno della famiglia del gruppo Tod’s di Casette d’Ete, arrivato fra l’altro a pochi giorni di distanza dalla decisione dei fratelli Diego e Andrea (nella foto) di rinunciare ai loro compensi per l’esercizio 2020 con lo stop ai dividendi e il rinvio dell’assemblea degli azionisti a giugno, decisi dal Cda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA