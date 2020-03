Fermo, l'effetto Coronavirus riempie i supermercati, spariscono surgelati e carta igienica

FERMO - È di nuovo assalto ai supermercati. Le restrizioni per combattere il Coronavirus hanno riscatenato le famiglie che, dalle prime ore di ieri, stanno saccheggiando gli scaffali. Carrelli strapieni girano tra le corsie. La tregua della corsa alle scorte è durata solo qualche giorno. Ma adesso si comprano quasi solo alimenti. I detergenti, introvabili all’inizio dell’epidemia, ora restano quasi tutti sugli scaffali. Dentro ai carrelli finiscono pasta, tonno, biscotti e salsa di pomodoro, ma anche carta igienica.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, "cade" anche Ascoli: primo contagiato nel Piceno. Il sindaco: «Vinceremo questa battaglia»

L'allarme Coronavirus non molla la presa: 85 nuovi contagiati nelle Marche, il totale è 479/ La mappa del contagio in tempo reale

Alle casse la fila si allunga. I cassieri provano a sorridere dietro alle mascherine. Ieri, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, la gente ha cominciato davvero a metterle. In queste ore, nei carrelli si vede di tutto. Ma soprattutto alimenti a lunga conservazione. Gli scaffali della pasta si svuotano di continuo. Come quelli degli scatolati. Si fa incetta di carne da congelare e di latte in bottiglia, di carta igienica e di caffè. E la spesa, adesso, si fa da soli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA