Coronavirus nelle Marche, positivo il sindaco Calcinaro. «Essere fissato con la mascherina non è bastato»

FERMO - É stato proprio il primo cittadino Paolo Calcinaro, appena rieletto per il secondo mandato alla guida di Fermo, a dare l'annunico su Facebook: è positivo al Covid: «Essere fissati con la mascherina può non bastare».

"Con i sintomi comparsi - ha scritto calcinaro su facebook - nelle ultime 24 ore, questa mattina mi sono recato in un laboratorio privato per effettuare un test rapido, oltre che il tampone classico: l'esito purtroppo è stato positivo e domani avrò la conferma dell'esame. Essere fissato con la mascherina a volte può non bastare e onestamente spero che la sintomatologia non vada peggiorando. Continuerò a lavorare per il Comune qui da casa, come sempre".

