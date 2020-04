Fermo, sanitari nella trincea Coronavirus, i sindacati: «Busta paga più pesante»

FERMO - Busta paga più pesante per gli operatori della sanità, a partire da quelli impegnati nei reparti più a rischio. La richiesta arriva dalla Cisl. Destinatario il Servizio Salute dell’Asur Marche. «Chiediamo – fa sapere il sindacato – la sottoscrizione dell’accordo con Cgil, Cisl e Uil su speciali incrementi economici, tra 25 e 45 euro per ogni turno, graduati in base al rischio lavorativo, da liquidare già con lo stipendio di aprile e con decorrenza dall’inizio dell’emergenza»

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, anche nelle Marche la cura sperimentale con l'uso del siero dei pazienti guariti

Coronavirus, altri 17 morti nelle Marche, il più giovane aveva 46 anni. In totale sono 669

Da quando il Coronavirus è arrivato nel Fermano, la nostra provincia è quella con il maggior numero di sanitari in isolamento domiciliare. Fino a ieri in quarantena a casa c’erano 727 persone, di cui 148 operatori sanitari. Il 20,35%, cioè uno su cinque.



Per fare un confronto, a Pesaro sono il 14,9%, ad Ancona il 13,8%, a Macerata l’11,8%, ad Ascoli il 7,2%. «In questo drammatico momento – spiega il segretario della Cisl Marche, Giuseppe Donati – il numero di operatori sanitari colpiti da Covid è alto rispetto ai contagiati. Nel Fermano sono stati decimati anche per eventi legati al contagio di un intero reparto ospedaliero. A tutti gli operatori che lottano ogni giorno in prima linea non bastano più pacche sulle spalle o ringraziamenti formali». Da qui le richieste economiche della Cisl, dirette alla Regione. Primo: «risorse aggiuntive a quelle del Decreto n. 18/2020, per riconoscere al personale della sanità incrementi economici degni dell’impegno e dei sacrifici profusi». Secondo: pagamento delle indennità contrattuali «a tutti i dipendenti, senza distinzione di professione, che lavorano in reparti Covid». Terzo: riconoscimento del tempo di vestizione e svestizione che «per chi opera in zona rossa, va aumentato sensibilmente». «Va stigmatizzato – denuncia Donati – che, seppur il Contratto collettivo del 2016 lo prevedesse, l’Asur non ha mai applicato e pagato al personale il corrispettivo economico per il tempo di vestizione e passaggio di consegne». Basta chiamare eroi medici e infermieri, «bisogna ritornare alla logica della congrua retribuzione in rapporto alla complessità della prestazione resa dal professionista». Insomma, questi soldi, se mai arriveranno, «non possono e non devono essere considerati come risarcitori dei danni eventualmente procurati al personale sanitario da scelte organizzative, gestionali e politiche sbagliate e pericolose. Come quando, all’inizio dell’emergenza, medici e infermieri di alcuni ambulatori e reparti sono stati oggetto di vergognosa reprimenda per aver indossato le mascherine protettive e per aver preteso che le indossassero i pazienti. A loro, il direttore dell’Area Vasta 4 dovrebbe chiedere scusa».

Ieri nessun decesso

Per il secondo giorno consecutivo, ieri al Murri non si sono registrati decessi legati al Coronavirus. I ricoverati nell’ospedale di Fermo sono 83. Venti pazienti post-critici si trovano nella Rsa di Campofilone, 12 all’Inrca. Dopo qualche giorno di tregua, ieri i contati sono tornati a salire. I positivi al Covid-19 adesso sono 334, venti in più di martedì. 727 le persone in isolamento domiciliare vigilato (11 più di martedì): 525 sono asintomatiche, mentre 202 presentano sintomi. Dall’inizio dell’epidemia, nel Fermano, le persone in quarantena a casa sono state in tutto 1.766.

© RIPRODUZIONE RISERVATA