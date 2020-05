Fermo, l'ospedale Murri corre verso la normalità: chiuso anche il reparto Covid 1

FERMO - In netto miglioramento la situazione al Murri di Fermo, dove, dopo il Covid 2, ieri è stato chiuso anche il reparto Covid 1. I pazienti positivi ricoverati all’ospedale di Fermo sono 21, ben meno dei 30 indicati dal direttore dell’Area Vasta 4 per far tornare il Murri alla normalità.

Parla di «grande successo», Licio Livini, e aspetta l’ok della Regione per iniziare a risistemare i reparti. I dimessi tornati a casa, ieri, sono stati sei, mentre cinque pazienti sono stati trasferiti in strutture sanitarie post-critiche. Nella Rsa di Campofilone ce ne sono 60, all’Inrca 25. Ieri nel Fermano non si sono registrati decessi legati al Covid-19. I positivi nella nostra provincia sono in tutto 435. Le persone in isolamento domiciliare vigilato sono 441: 292 sono asintomatiche, 148 presentano sintomi. Gli operatori sanitari in quarantena sono 91. Dall’inizio dell’epidemia, le persone in isolamento a casa sono state 2.083.

