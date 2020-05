Fermo, medici, infermieri e operatori sanitari dal Murri al Covid Hospital: da lunedì i nomi

FERMO - Medici, infermieri e operatori sanitari per il nuovo centro Covid realizzato alla Fiera di Civitanova, all’uscita dal casello dell’A14. Tutte le Aree vaste delle Marche sono tenute a rafforzare l’organico di Civitanova che nei prossimi mesi diventerà il punto di riferimento regionale nella strategia per la cura del virus.

Il direttore dell’Area vasta fermana, Licio Livini, ha allertato direttori e dirigenti dei vari reparti del Murri che entro sabato dovranno fornire i nominativi dei camici bianchi pronti a prestare servizio a Civitanova. I numeri sono decisi dall’Asur regionale e, per quanto riguarda Fermo, si tratta di un medico anestesista, un infettivologo, un cardiologo, un medico internista-geriatra, un fisiologo e un radiologo. Attesi dall’Av 4 anche 6 infermieri, 2 operatori sociosanitari, 2 tecnici sanitari radiologi e un fisioterapista. In tutto 6 medici e 11 fra infermieri, operatori sanitari e tecnici da fornire in tempi brevi alla nuova struttura.

