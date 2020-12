Focolaio nella casa di riposo: le vittime salgono a tre, sono 64 i positivi. Tutti trasferiti

FERMO - Casa di riposo Sassatelli, completati i trasferimenti in altre strutture. Ma purtroppo ci sono nuove vittime.

Gli ospiti positivi sono arrivati a 64: 12 sono stati trasferiti alla Rsa di Ripatransone (di cui un deceduto la scorsa settimana), 16 a Campofilone (in cui purtroppo c’è stato un altro decesso), 8 a Villa Serena (Jesi) e 10 al pronto soccorso del Murri di Fermo, poi trasferiti nei reparti o collocati in altre strutture. Uno degli ospiti è poi deceduto, gli altri sono stati trasferiti. In tutto 18, invece, i degenti alla Rsa Covid di Sant’Elpidio a Mare.

Al momento, quindi, alla residenza protetta fermana non ci sono più ospiti positivi: sono 38 i negativi presenti. Oltre ai 3 decessi se ne è verificato un quarto, per altre patologie, risultato negativo al Covid. Per quanto riguarda i 39 operatori sanitari della casa di riposo, ne sono attualmente disponibili 15, i positivi sono invece 17. Il team Usca dedicato al focolaio, come rimarca l’Area vasta fermana, è stato presente tutti i giorni fino al pomeriggio di ieri, con il completamento dei trasferimenti di tutti i positivi. Ieri mattina si è anche svolto un incontro con il direttore generale della casa di riposo e i dirigente dell’Area vasta. Concordato di procedere alla sanificazione del piano utilizzato per accogliere i pazienti positivi: appena terminata questa operazione, ogni ospite sarà alloggiato in una stanza singola. La struttura darà copertura al fabbisogno di operatori sanitari per tutti gli ospiti ancora presenti, mentre il Servizio professioni sanitarie dell’Asur ha messo a disposizione il personale infermieristico fino alla guarigione di almeno uno degli infermieri della residenza protetta che hanno contratto il Covid.

