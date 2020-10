Divieto Covid per Halloween: blindato il centro. Cambia tutto per bar e ristoranti

FERMO - Il centro storico cambia volto. Le serrate forzate anzitempo di ristoranti e locali non lasciano scelta. Ci si adatta alle novità per non chiudere. Per mantenere ancora vivo un barlume di speranza.

Così, pub e locali che, fino a pochi giorni fa, non alzavano la serranda prima del tramonto, adesso cambiano strategia. Ci ha provato, per prima, la Locanda San Rocco, che ieri ha aperto di mattina.

La sperimentazione

L’idea era di partire con l’aperitivo e proseguire a pranzo, ma, sarà che ai clienti servirà un po’ di tempo per abituarsi e che, tra smart working e didattica a distanza, di gente in giro se ne vede molta meno, fatto sta i tavolini sono rimasti mezzi vuoti. «Ci adattiamo alle nuove disposizioni – dice il titolare Jonathan Cippelletti –, vediamo come va questo weekend, se varrà la pena tenere aperto oppure no. Siamo ripiombati nel vuoto totale, ma proviamo ad andare avanti». Apertura di giorno, oggi e domani anche per Stir e Artasylum. I due locali, a pochi passi uno dall’altro, punteranno su aperitivi e pranzi. Resterà, invece, chiuso fino al 26 novembre Lady Bar. Appena fuori dall’arco di piazza, Emanuela Vergari prepara i tavoli per il pranzo. «Qualcosa ci inventeremo, che altro possiamo fare?», dice la titolare di Capolinea Caffè. «È dura – prosegue –, il lavoro è diminuito. Fino a pochi giorni fa stava andando bene. Adesso, gira molta meno gente».

La tendenza

Al calo autunnale dei clienti, i commercianti del centro sono abituati. «Quest’estate c’è stata tanta voglia di uscire e di mangiare fuori. Settembre ha tenuto bene. Il problema è adesso», dice la ristoratrice che, a cena, non farà asporto né consegne a domicilio. «Non siamo strutturali – spiega – e il tipo di prodotto che proponiamo non si presta».

La data

In piazzale Azzolino, il pub Ellis Island resterà chiuso fino al 2 novembre. La gelateria Antonini, dopo le 18, punterà su asporto e delivery. «Durante il lockdown hanno funzionato bene – spiega Giorgia Vittori –, ma in quel caso era tutto chiuso ed era l’unico modo per fare acquisti. Speriamo di avere riscontro». Il calo di clienti è cominciato un paio di settimane fa e s’è accentuato con l’ultimo decreto. «Di gente ne gira pochissima. Giusto qualcuno che va all’ufficio postale, ma non si fermano più a prendere un caffè al volo. Hanno paura. Se possono evitare di uscire, lo fanno», dice la commerciante.

L’iniziativa

Intanto, il Comune ha blindato il centro per Halloween. Dalle 20 di stasera alle 7 di domani non si potrà entrare con l’auto o con altri mezzi in piazza. L’ordinanza vieta anche il transito, a piedi o con altri mezzi, dalle 22 di stasera alle 5 di domani, in diverse zone del centro. Le aree interessate dal divieto sono piazzale Girfalco, via Della Rocca, via Bonconte, via dell’Università, via Sabbioni, via Erioni, largo Matteotti, via Paccarone, via Degli Aceti, vicolo Chiuso I e V, via Del Comune, via Saffi, largo Maranesi, via Strabone, largo Falconi, via Spezioli, via San Gregorio, via Foscari, via Fonte del Rialto, via Anton di Nicolò, via Anfiteatro Antico e parco della Rimembranza.

Gli esclusi

La misura non si applica a residenti, proprietari o dipendenti di sede lavorativa. «Un atto dovuto – fa sapere il sindaco Paolo Calcinaro – per interdire alcuni di questi posti, anche piuttosto ristretti». «Gli atti vandalici registrati ultimamente – aggiunge – fanno pensare ad assembramenti, soprattutto in luoghi più nascosti, nei pressi del centro storico».

