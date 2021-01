Viola il coprifuoco Covid per la terza volta alla guida di un'auto non assicurata: multa "jackpot"

FERMO - Multa "jackpot" per il mancato rispetto delle disposizioni contro la diffusione del coronavirus: alla recidiva (terza infrazione) si aggiunge anche la guida di un'auto senza assicurazione.

In particolare, un uomo è stato rintracciato nella tarda serata a bordo di un’auto. Aveva già ricevuto altre due sanzioni per la stessa infrazione. Stavolta il conto è più salato rispetto ai 400 euro canonici, c’è una maggiorazione per la recidiva. Oltre a viaggiare fuori orario, l’uomo è risultato anche alla guida di un’auto senza assicurazione obbligatoria né revisione nei tempi previsti. Quindi il veicolo è stato sequestrato e affidato in custodia ad una depositeria autorizzata e per la persona alla guida sono scattati altri due verbali.

