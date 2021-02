Controlli anche dopo il passaggio in zona gialla Covid: cinque multe per la mascherina due bar chiusi

FERMO - Continuano i controlli delle forze dell’ordine per far rispettare i divieti legati al Covid. Il passaggio dalla zona arancione a quella gialla non deve far abbassare la guardia. In particolare nell’ambito dei servizi sul territorio, i carabinieri del comando provinciale di Fermo, con l’impiego delle varie articolazioni territoriali, anche nell’ultima settimana hanno proceduto a effettuare numerose verifiche e posti di blocco.

Nel complesso sono state impiegate 291 pattuglie che hanno proceduto al controllo di 1.549 persone, 248 esercizi pubblici e 3 aziende. Elevate in tutto 5 multe nei confronti di soggetti sorpresi senza le mascherine e chiusi 2 bar, all’interno dei quali i militari hanno sorpreso gli esercenti somministrare bevande ad alcuni avventori, in violazione delle prescrizioni imposte. Secondo quanto riferiscono i carabinieri, nonostante il cambio di colore che interessa la regione Marche, l’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi giorni con l’impiego dei reparti speciali dell’Arma (Noe, Nas, Tutela Agroalimentare, Forestale e Ispettorato del Lavoro). Il momento di passaggio deve essere gestito con particolare attenzione per evitare, come ricordano più volte sia le istituzioni che le forze dell’ordine, di far aumentare i contagi con il rischio di un ritorno a restrizioni più rigide.

