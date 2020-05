Campofilone, l'azienda agricola e gli eroi del Covid: «Soggiorni gratuiti per medici e infermieri»

CAMPOFILONE - Mondomini si prende cura di chi prende cura. Così l’azienda agricola di Campofilone ha deciso di pensare a coloro che sono stati più esposti durante la pandemia. Mondomini mette a disposizione 5 soggiorni di una settimana in appartamento da 2 a 4 persone. L’iniziativa si rivolge ad operatori sanitari che hanno subito un ricovero a seguito del Covid-19 e alle famiglie di coloro che non ci sono più, per richiedere un soggiorno basta contattare info@mondomini.it.

«Mettiamo a disposizione l’ospitalità della nostra azienda agricola -fa sapere l’amministratrice Livia Piermattei - per gli operatori sanitari che si sono ammalati e sono stati ricoverati e per le famiglie di coloro che non ce l’hanno fatta. È un modo di prenderci cura di chi lo fa o lo ha fatto rischiando o perdendo anche la vita». L’azienda che si trova a Campofilone si sviluppa su 14 ettari sui quali coltiva 10 mila ulivi, luogo ideale per godersi il panorama in pace e serenità.

