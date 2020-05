Coronavirus, addio all'imprenditore Sergio Renzi: il suo impero dalle calzature agli alberghi

Ultimo aggiornamento: 18:29

PORTO SANT'ELPIDIO - Un capitale umano se ne va con ilin una domenica grigia e piovosa di strade vuote e città deserte. Si è conclusa all'ospedale con una morte causata da polmonite atipica, la storia di successo di un uomo che ha gettato le basi di Porto Sant'Elpidio.L'imprenditore, 85 anni, è morto a Fermo. A dare la notizia il sindacoche sul suo profilo Facebook scrive: «Dopo settimane in cui ha combattuto come un leone contro il Covid-19 ci ha lasciato un pezzo di storia di Porto Sant'Elpidio. Un uomo che non dimenticheremo mai e che ha contribuito con il lavoro e la sua persona a rendere grande il nome della nostra città nel Mondo».Renzi lascia la moglie Annarita, per lui da sempre Rita, i figli Lorenzo e Laura, i nipoti, i parenti. Pionieristico nelle scelte che hanno portato il calzaturificio Creuport di Porto Sant'Elpidio a espandersi e crescere internazionalmente, conquistando mercati, dall'India alla Romania al Nord Africa. Un gigante. Center Group Renzi oggi produce qualche decina di migliaia di scarpe al giorno.Trasversale come tutti i grandi imprenditori, capace di passare dalla manifattura al turismo, dalle calzature alle strutture ricettive. L'hotel Royal a Casabianca e Villa Serita a Penna San Giovanni sono alcune creature di questo simbolo del fare. L'ultimo saluto, riservato come prevede la legge a pochi intimi, domani mattina a Porto Sant'Elpidio.