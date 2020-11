Il sindaco guarito dal Covid dopo 40 giorni ed il ricovero: «Mai pensato di gioire per la negatività»

FERMO - La notizia che i fermani aspettavano da settimane è arrivata nel primo pomeriggio. Il sindaco Paolo Calcinaro ha sconfitto il Covid e presto potrà tornare al lavoro in Comune.

A renderlo noto è stato proprio il primo cittadino di Fermo, con un videomessaggio pubblicato sui social poco dopo la comunicazione dell’Asur che il tampone fatto il giorno prima era negativo (quello precedente aveva dato esito indefinito). «Il Covid è, fortunatamente, messo alle spalle – fa sapere Calcinaro –, non totalmente, nel senso che mi ha lasciato dei piccoli esiti di polmonite». Il sindaco era stato ricoverato al Murri per due settimane. Il calvario del sindaco era cominciato i primi di ottobre, dopo una cena per festeggiare la vittoria elettorale, durante la quale avevano contratto il virus anche quattro assessori e diversi consiglieri comunali. Un incubo durato quaranta giorni e, finalmente, finito.

