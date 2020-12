Positiva al Covid passeggia col marito: lei denunciata, per lui multa e quarantena

FERMO - Controlli interforze a tutto campo sul rispetto delle norme anti Covid, spuntano anche le denunce. Su tutte quella a una donna nei guai perché, benché positiva, fosse in giro con il marito. I controlli sia per il rispetto del divieto di assembramento che dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, sia come attività di prevenzione in materia di sicurezza.

Sono state 500 le persone identificate, 150 i veicoli verificati, 50 gli esercizi pubblici controllati in merito al rispetto di orari di apertura. Alcune decine le autodichiarazioni ritirate. Poche le sanzioni elevate.

Quelle fatte hanno riguardato cinque giovani che, in un locale di Porto Sant’Elpidio, pur se in precedenza erano già stati invitati al rispetto delle distanze di sicurezza, hanno continuato nel comportamento «irrispettoso della normativa».

La presenza

Un altro giovane, nella serata di domenica, ha tentato di evitare i controlli della Volante: era fuori senza giustificato motivo e per questo sanzionato. Inoltre il caso della denuncia della donna, residente nell’entroterra, segnalata perché fuori con il marito, pur essendo positiva. Per il marito sanzione amministrativa e quarantena fiduciaria. Altre verifiche hanno permesso di trovare un giovane straniero risultato irregolare nel nostro Paese. Non potendo esibire il permesso di soggiorno è stato infatti segnalato all’Ufficio Immigrazione. Dopo i controlli del caso è stato i accertato che nei mesi scorsi erano decaduti i termini in cui poteva stare in Italia e sono scattati i decreti di espulsione. C’è stato poi il caso di un’anziana che, sentendo alcuni rumori provenire da dietro la porta e non riuscendo a guardare nello spioncino, ha chiamato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno solo trovato un attrezzo con cui i malviventi avevano tentato di forzare la sua porta di casa. Infine un altro giovane straniero, sottoposto a sorveglianza speciale, non è stato trovato in casa durante gli orari stabiliti.

