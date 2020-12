Oggi lo screening per il Coronavirus, al Fermo Forum tamponi in auto. Dalle 8 alle 20 si procede in ordine alfabetico

FERMO - Fermo alla prova dello screening di massa. Parte stamattina la campagna di tamponi rapidi al Fermo Forum. Nel giro di pochissimi giorni, il centro fiere di Molini è stato trasformato in un grosso drive-in. Da oggi a mercoledì prossimo, ultimo giorno della campagna, sono attese circa quindicimila persone.

LEGGI ANCHE

Focolaio Covid nella casa di riposo: 19 positivi tra anziani e operatori. Trasloco e sanificazione

Un po’ più della metà dei fermani che possono fare il test, che è volontario e gratuito. L’Area vasta 4 s’è organizzata per eseguire sui tremila tamponi al giorno. Si comincia alle 8 e si finisce alle 20. Si segue l’ordine alfabetico.



Le eccezioni

L’unica eccezione è per i nuclei familiari che possono presentarsi insieme. Sono esclusi dallo screening i bambini sotto i sei anni, i positivi e i malati con altre patologie. Niente test anche per chi ha avuto il Covid ed è stato in isolamento negli ultimi tre mesi, per chi è in quarantena, per chi ha già prenotato il test molecolare, per chi fa regolarmente il tampone per motivi di lavoro, per i ricoverati nelle strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli ospiti delle case di riposo. Ieri, all’ora di pranzo, al Fermo Forum i lavori erano un po’ indietro. In serata è stata fatta una simulazione. Il percorso è circolare, attorno all’edificio. Senza scendere mai dall’auto, si entra dal lato strada e ci si mette in coda.



L’accettazione

Si arriva alla prima accettazione, dove chi non ha con sé il foglio con i dati anagrafici (si scarica dal sito dell’Area vasta) lo riceve, e si prosegue fino alla seconda accettazione, dove si consegnano il foglio e la tessera sanitaria. Qui le auto vengono smistate verso uno dei dieci gazebo bianchi dove si effettua il test. Una volta fatto, si prosegue il giro fino ai parcheggi sul davanti o a lato del Fermo Forum e si aspetta il risultato. Che dovrebbe arrivare in un quarto d’ora, via messaggio sul cellulare.



L’esito

Se l’esito è negativo, si esce dal percorso. In caso contrario, bisogna fermarsi in un’apposita area. A quel punto, si entra nel circuito del Dipartimento di prevenzione, con tampone molecolare, quarantena e tracciamento dei contatti. A gestire la viabilità sarà la Protezione Civile. Previsto anche un presidio delle forze dell’ordine. I tamponi saranno processati dentro il Fermo Forum. In corrispondenza di ogni gazebo sono state allestite postazioni per registrare test e risultati. Nei sei giorni, saranno al lavoro 40 infermieri, 20 oss, 20 tecnici di laboratorio e 6 medici. Per loro, dentro il centro fiere, sono stati predisposti due percorsi: uno pulito, per quando entrano e si bardano con tute, calzari e mascherine, e uno sporco, per quando escono. Tutto il materiale potenzialmente contaminato verrà ammassato in un’apposita area e portato via alla fine di ogni giornata. La sanificazione dei locali è prevista al termine di ogni seduta.

Obiettivo dello screening è scovare gli asintomatici. Quelli che, non sapendo di essere positivi, possono diffondere il virus e contagiare soprattutto i più fragili. Come i due anziani morti l’altro ieri al Murri: un 82enne di Fermo e un 90enne di Sant’Elpidio a Mare. Nell’ospedale cittadino scendono i pazienti positivi. Ieri erano 47: 21 in Malattie infettive, 4 in Terapia intensiva, 19 in Medicina Covid, 3 al Pronto soccorso. 46 i ricoverati positivi nella Rsa di Campofilone, 20 all’Inrca di Fermo. Non si arresta l’onda dei contagi nel Fermano, dove ieri sono stati registrati 60 nuovi casi e dove c’è stata una nuova impennata delle persone in quarantena, che ieri erano 1.362 (+109), di cui 249 sintomatiche (+16). La guardia non può assolutamente abbassarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA