Fermo, scoperto fuori dal comune senza motivo, sanzionato dai carabinieri

FERMO - Quindici gli esercizi pubblici verificati dai carabinieri di Fermo durante i contro legati all'epidemia da Covid, presso la maggior parte dei quali non sono state rilevate anomalie ad eccezione del titolare di un locale che è stato sanzionato per aver consentito l’accesso ad alcuni clienti che stavano consumando al tavolo.

LEGGI ANCHE: Ascoli, una trentina di cinghiali minaccia gli abitanti della frazione

Nello stesso esercizio, una persona è stata sanzionata per aver contravvenuto al divieto di spostamento senza giustificato motivo. Più di 120 le persone e 50 i veicoli controllati solamente nello specifico servizio. Altre cinque persone sono state sanzionate per l’inottemperanza al divieto di spostamento ingiustificato tra Comuni e per la mancanza, al seguito, della mascherina di protezione. Nella stessa giornata di ieri sono stati effettuati, su tutto il territorio provinciale, ulteriori controlli ad ampio raggio che proseguiranno incessantemente anche nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE: Ascoli, sorpresa alla guida con un tasso alcolemico sei volte superiore

© RIPRODUZIONE RISERVATA