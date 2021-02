Infermieri guariti, il Sassatelli pronto a riaprire le porte. Il presidente: «Stiamo aspettando il via libera da parte dell’Asur»

FERMO - La fase 1 della vaccinazione per il personale sanitario da concludere, quella per gli ultraottantenni da avviare nel weekend, una normalità da recuperare per una struttura flagellata dal Covid. Sono questi i temi principali che terranno banco nella settimana appena iniziata, sul fronte dell’emergenza sanitaria.

Alla residenza protetta Sassatelli, dove a dicembre si è sviluppato un vasto focolaio che ha coinvolto ben 78 degenti, con 13 decessi, è tutto pronto per riprendere la regolare attività.



L’accoglienza

Ad oggi sono 24 gli ospiti, quelli non contagiati dal virus e rimasti sempre all’interno della casa di riposo. Si attende di riaccogliere tutti quegli anziani che, una volta contratto il Covid-19, sono stati trasferiti in altre residenze protette adibita all’accoglienza di pazienti con il coronavirus. I pazienti del Sassatelli sono stati distribuiti tra le Rsa di Campofilone e Ripatransone, a cui si è poi aggiunto il reparto cure intermedie di Sant’Elpidio a Mare, convertito in Rsa Covid, e la struttura di Montegranaro. «Siamo in attesa del via libera da parte dell’Asur – spiega il presidente della Casa di riposo, Mario Liberati – Tutti i 5 infermieri sono regolarmente rientrati e questo ci consente di riaccogliere gli ospiti, sia quelli della casa di riposo, sia quelli bisognosi di assistenza che rientrano nei 50 posti di Rsa. I degenti che dovrebbero rientrare hanno già effettuato un test rapido che ha dato per tutti esito negativo, ma per poter tornare è necessario un tampone molecolare. Appena sarà effettuato questo ultimo passaggio, ci auguriamo sia questione di giorni, siamo pronti a riaccogliere tutti gli ospiti». Prosegue intanto la campagna vaccinale. In questi giorni sta arrivando a conclusione la fase 1, dedicata al personale sanitario, ripartita dalla metà della scorsa settimana.



Le somministrazioni

Ad un ritmo di 200 vaccinati al giorno, con le somministrazioni che si stanno effettuando al distretto di Montegranaro, sia in orario diurno che pomeridiano, si conta di terminare le operazioni entro la fine della settimana. Rimangono ancora un migliaio di persone, tra liberi professionisti in ambito sanitario, una parte di dipendenti Asur, volontari delle pubbliche assistenze, dipendenti di strutture private, personale di cooperative che gestiscono servizi in appalto. Immediatamente dopo, si avvierà la campagna vaccinale sugli ultraottantenni, per i quali proseguono le prenotazioni online o tramite numero verde. Solo nel primo giorno in tutte le Marche si sono superate le 32mila registrazioni. Le prime dosi saranno somministrate sabato 20 febbraio nelle due sedi individuate per l’area vasta 4, Montegranaro e l’ex scuola elementare di Amandola. Si viaggerà ad un ritmo di poco superiore alle 300 vaccinazioni giornaliere. Appena terminato il giro delle prime dosi, si partirà con il secondo richiamo, per completare con tutti gli anziani prima di fine marzo. C’è molta attesa da parte di chi necessita di ricevere il siero a domicilio: le modalità per prenotarsi, stando a quanto annunciato dalla Regione Marche, dovrebbero essere rese note entro la settimana. Resta da capire se ed in che modo verrà utilizzata l’eventuale terzo centro di vaccinazione a Fermo. Dal capoluogo si è insistito nei giorni scorsi per individuare uno spazio in città, più baricentrico e comodo per l’utenza rispetto a quello montegranarese. Potrebbe tornare utile tra un paio di settimane, quando si sovrapporranno le dosi da somministrare agli over 80 ed i richiami da effettuare ai sanitari della Fase 1.

