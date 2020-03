Già ammalato si aggrava improvvisamente: è un 71enne il primo morto di Coronavirus del Fermano

PORTO SANT’ELPIDIO - Pietro Bracci, 71 anni, di Porto Sant’Elpidio è la prima vittima fermana del Coronavirus. L’uomo risiedeva al quartiere Faleriense e dicono che «non è morto di Covid-19, è morto con il Covid-19», ma tanto vale. Se non ci fosse stata l’epidemia la medicina forse l’avrebbe guarito. Aveva patologie pregresse e si è trovato indifeso contro la polmonite interstiziale bilaterale, superabile se si è giovani e sani. Lui purtroppo era malato. Era stato ricoverato all’ospedale Murri di Fermo da dicembre a gennaio. Successivamente era stato dimesso e a casa era entrato in contatto con parenti e assistenti domiciliari che lo seguivano.

Poi erano sopraggiunte le complicazioni ed era scattato un secondo ricovero per effettuare ulteriori accertamenti sulle sue condizioni. A fine febbraio era di nuovo all’ospedale di Fermo, nel reparto di Medicina, e pochi giorni fa le sue condizioni erano peggiorate drasticamente. Risultato positivo al tampone era stato trasferito al reparto Malattie infettive dove si trovano i casi legati al contagio e mercoledì c’è stato il tragico epilogo nel reparto che accoglieva 39 pazienti, di cui 7 in Rianimazione. Ora non è facile risalire alla catena dei contagi, capire chi può avergli trasmesso il virus. Bisogna risalire ai contatti delle ultime settimane.



