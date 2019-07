Colpisce bici e scooter poi si dà alla fuga sui binari Bloccato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - È di origini africane l’uomo che nel pomeriggio di sabato, con un bastone in mano, ha prima colpito alcuni scooter e biciclette parcheggiate sul marciapiede, facendole cadere e poi si è dato alla fuga. Il fatto è accaduto in viale Cavallotti a Porto San Giorgio tra lo stupore di commercianti e passanti alcuni anche impauriti. A quel punto i cittadini hanno dato l’allarme chiedendo alle forze dell’ordine di intervenire. L’uomo, che nel frattempo aveva raggiunto viale Buozzi, alla vista dei militari è fuggito, dirigendosi subito sui binari ferroviari. Sia gli agenti della polizia che i carabinieri lo hanno però inseguito e pochi minuti dopo lo hanno bloccato. Dopo i primi accertamenti effettuati sul posto da agenti e militario l’uomo è stato condotto in questura per le formalità di rito.