Chiuso per due notti sull'A14 il tratto tra P.S. Elpidio e Porto San Giorgio in entrambe le direzioni

FERMO - Ancora disagi. Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione agli impianti della galleria "San Giorgio", previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per questa e anche domani notte sarà chiuso il tratto compreso tra Porto S.Elpidio e Fermo Porto San Giorgio, in entrambe le direzioni, verso Ancona/Bologna e in direzione di Pescara/Bari.



In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:



-verso Pescara/Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Porto S.Elpidio, si potrà percorrere la SS16 adriatica, in direzione di Pescara con rientro alla stazione autostradale di Fermo Porto San Giorgio, per proseguire in direzione di Pescara/Bari;



-verso Ancona/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fermo Porto San Giorgio, si potrò percorrere la SS16 adriatica, verso Ancona con rientro alla stazione autostradale di Porto S.Elpidio. Ultimo aggiornamento: 19:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA