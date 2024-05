PORTO SANT'ELPIDIO Pizzeria chiusa domani per festeggiare il compleanno del piccolo Diego. Come abbiamo anticipato ieri, compare il cartello sulla Statale in centro, all'ingresso della pizzeria Romana e si legge che il locale riaprirà il 22 maggio. Ci sono cose più importanti per un papà che gli affari, è più importante poter spegnere le tre candeline del figlioletto insieme alla mamma e agli amichetti del bambino.

APPROFONDIMENTI IL MANIFESTO «Babbo mi deve aiutare a spegnere le candeline, la pizzeria resterà chiusa»

Il racconto

«La storia è nata in maniera molto semplice, niente di eccezionale – dice Luca Lisei, l'autore di un gesto che ha fatto scalpore in senso buono, come la pizza, per una notizia diventata virale sui social –; semplicemente compie gli anni mio figlio proprio il 19 maggio e, con mia moglie, abbiamo pensato di fare una piccola festa con gli amichetti dell’asilo nido. Mi è venuto istintivo chiudere la pizzeria, senza starci su a ragionare, perché voglio partecipare anch’io, visto che il bambino è piccolo e me lo godo poco, dato il mio lavoro. Quindi ho pensato di mettere il cartello per annunciare che la pizzeria sarebbe stata chiusa ma non mi piaceva l’idea di scrivere il classico “domenica è chiuso” anche perché di domenica c'è sempre tanto movimento in pizzeria per cui, se la gente arriva e si ritrova senza pizza, magari non la prende bene. Ho pensato che, oltre ad annunciare la chiusura in anticipo, fosse giusto anche dare una giustificazione alla chiusura: dovevo dire perché lasciavo la gente senza pizza. Così mi è venuta l’idea di dare direttamente la parola al piccolo Diego».

La trovata

E Diego è stata la trovata migliore, ma c’è di più, perché qui c'è un padre che ha avuto l’idea e c'è Diego che ha parlato per mezzo della mamma, perché è stata lei a scrivere il cartello sotto dettatura. Insomma, è coinvolta tutta la famiglia. «C’è stato tanto clamore e mi ha fatto molto piacere che la gente abbia preso con un sorriso questo cartello – continua Lisei –: tutti mi hanno dimostrato vicinanza e affetto per la decisione di chiudere per stare vicino alla famiglia. Spesso e volentieri non ci facciamo caso ma è per la famiglia che facciamo tutti gli sforzi e i sacrifici, è per la famiglia che lavoriamo duramente tutti i giorni. Sono contento che le persone abbiano apprezzato e condiviso la mia decisione».