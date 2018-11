Chili di eroina e cocaina per Fermano e Ascolano: scatta il blitz in Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMO - Espugnato “Fort Apache”. La Procura di Teramo stoppa il fiume di droga che dall’Albania raggiungeva le coste del Teramano e del Fermano. Un fortino di cocaina ed eroina che è stato scovato e liberato dai carabinieri di Giulianova nel corso di un’operazione denominata, appunto, “Fort Apache” Un traffico che è stato stroncato, ieri mattina all’alba, con la collaborazione dei carabinieri di Teramo, Roma, Ascoli e Fermo. Dalle 5,30 di mattina 80 militari, sotto il coordinamento del pm Silvia Scamurra, hanno compiuto 10 arresti, firmati dal gip Domenico Canosa, a carico di rom e albanesi. Una delle donne arrestate è stata bloccata a Lido Tre Archi dove era ospite a casa di una amica. Si tratta di una nota pregiudicata definita un pezzo grosso. Da due settimane i carabinieri dell’Abruzzo erano in pianta stabile a Tre Archi a setacciare tutti gli appartamenti nel raggio di 250 metri dove era stato intercettato il cellulare della donna perché lei a quanto pare non si muoveva mai di giorno per essere sicura di non essere intercettata.Nel corso delle indagini è stato anche stanato il deposito in cui venivano stoccate le sostanze stupefacenti. Un locale utilizzato dai fornitori albanesi per conservare la merce. In conferenza stampa i dati forniti hanno raccontato di 10 chili di eroina e 4 di cocaina sequestrati.