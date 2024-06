FERMO Impegno per l’integrazione da parte del Centro di cultura islamica del Piceno che l’altra sera ha anche organizzato un'iniziativa con l'associazione nazionale dei carabinieri. I rappresentanti del sodalizio hanno visitato la sede del Centro a Fermo e cenato tutti insieme. «Una serata - commenta il presidente Mohamed El Fanni - molto bella che ha visto anche la testimonianza di tutti. Tra l’altro abbiamo approfittato dell'occasione per consegnare al comandante Benedetto Capponi un attestato di gratitudine per ringraziare i componenti dell’associazione per il loro essenziale sostegno e supporto per l'organizzazione delle nostre due festività principali, la Festa di fine Ramadan e Iid al Fitr».

L’intesa

I rappresentanti dell’associazione «hanno - riprende - la nostra stima per il loro spirito di volontariato portato avanti per il bene comune. Si tratta di un coronamento degli ottimi rapporti che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni con l’intenzione di proseguire questo percorso assieme e con tutte le altre realtà associative». Tra l’altro i progetti del Centro islamico in questi ultimi giorni sono finiti al centro dell’attenzione per la richiesta di una nuova sede a Porto Sant’Elpidio, nella zona sotto alle Poste, che ha provocato numerose proteste fra gli abitanti del quartiere, timorosi per il fatto che l’ampliamento possa portare problemi di traffico e convivenza civile. Lo stesso El Fanni ha rassicurato gli abitanti e sottolineato che finora non ci sono mai stati problemi e che la sede non rappresenterà un rischio sotto questi punti di vista.