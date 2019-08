Centra il "5" ​ al Superenalotto e vince 25mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SAN GIORGIO - Marche a segno nell'ultima estrazione del SuperEnalotto: nel concorso di sabato 17 agosto un giocatore di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, ha centrato un "5" da 25.771,25 euro. La schedina vincente è stata convalidata al Tabacchi Frattani Fabio di viale dei Pini 187. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 51,4 milioni di euro, terzo premio in palio in Europa e quarto al mondo. L’ultimo "6" è stato centrato la scorsa settimana, il 13 agosto, con 209,1 milioni, premio più alto assegnato nella storia del gioco, a Lodi (Milano), mentre nelle Marche il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti sempre a Fermo il 9 agosto del 2000.