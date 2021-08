Molini Girola vince la Cavalcata dell'Assunta, al secondo posto San Martino, al terzo San Bartolomeo

FERMO - Molini Girola ha vinto la Cavalcata dell'Assunta 2021 conquistando il palio di Fermo. Il fantino Alessio Migheli detto Girolamo ha portato il cavallo Viky Fortuna a tagliare per primo il traguardo della sfida. Al secondo posto Contrada San Martino con il cavallo Zamura che aveva in sella Alberto Ricceri detto Salasso. Al terzo posto San Bartolomeo con il cavallo Vanadio da Clodia condotto da Carlo Sanna detto Brigante. Una sfida appassionante come sempre e che nonostante le limitazioni anti-assembramento è stata vissuta con grande partecipazione da tutta la comunità fermana nelle sue varie fasi.

