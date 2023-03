SANT'ELPIDIO A MARE - Tragedia a Sant'Elpidio a Mare questa mattina: un bimbo di un anno è morto in un tragico incidente stradale a Casette d'Ete. Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Porto Sant'Elpidio ma quando è giunta sul posto purtroppo per il piccolo non c'era più nulla da fare. A ricostruire la dinamica dell'incidente sono i carabinieri di Porto Sant'Elpidio.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++