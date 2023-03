Tragedia a Casette d'Ete, bimbo di 18 mesi muore investito dallo scuolabus dove era salita la sorellina (aiutata dalla madre)

CASETTE D'ETE - Tragedia a Casette d'Ete davanti a una scuola dell'infanzia in via Pisanelli: questa mattina un bimbo pakistano di 18 mesi è morto dopo essere finito sotto lo scuolabus dove era appena salita la sorellina. Le indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire la dinamica di un incidente che ha sconvolto tutta la comunità e le persone in quel momento erano presenti sul luogo della tragedia.

La madre stava aiutando la sorellina a salire, il bimbo sarebbe stato urtato dallo scuolabus durante una manovra in retromarcia: è intervenuta immediatamente la Croce Azzurra di Porto Sant'Elpidio ma quando è giunta sul posto purtroppo per il piccolo non c'era più nulla da fare. Indagano i carabinieri di Porto San'Elpidio.

Remigio Ceroni, presidente Steat, aspettando lo sviluppo delle indagini e non volendo per questo attribuire colpe a priori, si è stretto vicino alla famiglia e all'autista sconvolto per l'accaduto: «Siamo profondamente addolorati»