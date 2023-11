Carcere di Fermo, Leonardi (FdI): «Congratulazioni al nuovo direttore titolare Serena Stoico»

FERMO «È notizia delle ultime ore l'assunzione di 57 nuovi dirigenti penitenziari per garantire direttori titolari a tutti gli istituti che entreranno in carica entro il 20 novembre. Tra questi, sono felice di poter annunciare l'assunzione della dott.ssa Serena Stoico a direttore titolare del carcere di Fermo, che finalmente vedrà così conclusa la stagione della direzione ad interim». Questo quanto dichiara la senatrice Elena Leonardi, Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Marche e Segretario della X Commissione del Senato "Affari sociali"

Le congratulazioni

«Alla Stoico formulo le mie congratulazioni e un augurio affinché svolga il suo dovere nel migliore dei modi, garantendo sicurezza e legalità nell'Istituto di Fermo, collaborando strettamente con il locale corpo di polizia penitenziaria.

Ringrazio il Sottosegretario al Ministero della Giustizia On. Andrea Delmastro, che ha sempre assicurato che il governo avrebbe garantito un direttore titolare per ogni istituto penitenziario d'Italia e possiamo dire con orgoglio che la promessa è stata mantenuta anche a Fermo. Continueremo a lavorare per riportare sicurezza e legalità in carcere, per assicurare alla Polizia Penitenziaria le migliori condizioni di lavoro, poiché difendere la Polizia Penitenziaria significa non solo difendere la sicurezza degli istituti ma anche, indirettamente, garantire un trattamento migliore ai detenuti stessi».