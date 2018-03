Rubano derrate alimentari da un bancale Arrestati due elpidiensi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - In due, lo scorso 2 marzo, approfittando della pausa pranzo dei dipendenti, si erano portati nella parte posteriore del supermercato Conad di Sant'Elpidio e furtivamente si erano appropriati di derrate alimentari, per un importo di circa mille euro, stivate su dei bancali in attesa di essere riposte nel supermercato. Sono stati arrestati.I carabinieri del luogo, avviate le indagini, sono riusciti a documentare, grazie anche ad alcuni testimoni e ai fotogrammi estrapolati dai sistemi di videosorveglianza vicini, tutte le fasi del furto, arrivando quindi alla loro identità. Si tratta di B.R. e B.A., entrambi residenti a Sant’Elpidio a Mare, pregiudicati per reati specifici, gia’ noti alle forze di polizia per i loro trascorsi giudiziari.I due, in concorso fra loro si erano appropriati di derrate alimentari in attesa di esse riposte negli scaffali del supermercato, allontanandosi poi con estrema indifferenza dalla scena del crimine, venendo, a loro insaputa, ripresi dai sistemi di videosorveglianza posizionati nei dintorni. Ieri sera, dopo appena quattro giorni, i carabinieri di Sant’Elpidio a Mare, eseguendo l’ordinanza della misura cautelare emessa dal Gip del tribunale di Fermo, che concordava pienamente con gli esiti investigativi raccolti dai militari, li hanno rintracciati e conseguentemente tratti in arresto per furto aggravato in concorso, traducendoli poi presso la loro abitazione in regime degli arresti domiciliari.