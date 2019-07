Carabiniere accoltellato il brigadiere Iadonato ha fatto ritorno a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il brigadiere capo Mario Iadonato è tornato a casa. A due settimane dall’accoltellamento subito mentre era in servizio a Montegranaro, il carabiniere è stato dimesso dal reparto di chirurgia toracica dell’ospedale Torrette. Il 59enne è stato ricoverato dopo il ferimento all’ospedale di Fermo, in prognosi riservata, per poi essere trasferito, alcuni giorni dopo, all’Umberto I per un intervento in toracoscopia all’altezza del polmone sinistro. L’operazione, effettuata nel pomeriggio di martedì scorso, è riuscita e ha visto la rimozione di un versamento di sangue. Iadonato è tornato nella sua abitazione di Montegranaro, accudito dai familiari, per avviare il periodo di convalescenza. Il brigadiere non ha avuto dubbi, già dalle prime ore dopo l’aggressione, sulla volontà di rientrare quanto prima in servizio, qualora le condizioni di salute lo avessero consentito. «Seppur ancora dolorante – comunica il comando provinciale dell’Arma – le condizioni di salute del militare sono buone ma certamente sarà necessario un congruo periodo di riposo per risolvere i postumi dell’aggressione. Con l’accusa di tentato omicidio, resistenza , porto abusivo di arma, dopo l’udienza di convalida, è tuttora in carcere il responsabile dell’insano gesto».