Uomo trovato morto nella scarpata Si è colpito al costato con un coltello

CAPODARCO – Lo hanno trovato ieri mattina, alle prime luci dell’alba, privo di vita in fondo ad una scarpata, nei pressi di un complesso residenziale in via del mulino, a Capodarco. Era morto già da alcune ore, verosimilmente la notte precedente. E’ finita così la vita di un professore in pensione di 74 anni. Il suo corpo esanime è stato notato ieri da due passanti nella zona, che hanno subito allertato il 118.I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Fermo, quelli della stazione di Porto San Giorgio, il medico legale Alessia Romanelli, per gli accertamenti di rito sul cadavere. Non sembrano esserci dubbi sulla dinamica della morte. Si tratterebbe di un gesto volontario. I rilievi sul cadavere hanno evidenziato una profonda ferita al costato. Tutto lascia supporre che l’uomo se la sia inferta per poi stramazzare a terra. Sul posto del rinvenimento è stata ritrovata l’arma da taglio del fendente fatale.