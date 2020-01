Rientrano e trovano la casa in un inferno di fiamme e fumo: adesso è inagibile

LEGGI ANCHE:

FERMO - E’ stato con ogni probabilità una scatenare, nella serata di ieri, un violentoin un appartamento, sito al terzo piano di un condominio lungo via Adriatica, poco fuori dal centro abitato di Capodarco . Le fiamme si sono propagate in gran parte dell’abitazione, danneggiando seriamente alcune stanze. Una densa nube di fumo nero ha iniziato a fuoriuscire dalle finestre, lasciando evidenti segni di fuliggine anche alle pareti esterne.Gli inquilini non si trovavano in casa al momento del rogo ed hanno potuto lanciare l’allarme solo al loro rientro, quando erano da poco passate le 21. Oltre alla famiglia proprietaria dell’appartamento andato a fuoco, sono stati coinvolti marginalmente anche il piano superiore, attualmente disabitato, e quello al piano di sotto, dove tuttavia non sono stati riscontrati danni. I vigili del fuoco di Fermo si sono precipitati sul posto per contenere l’incendio. L’appartamento ha subito serie conseguenze, un paio di stanze, in particolare, sono compromesse. Inevitabile quindi l’emissione di un’ordinanza di inagibilità per sgomberare i residenti. Nessun problema particolare, invece, per il resto del condominio.