FERMO Piazza o teatro, musica o comicità: il brindisi di mezzanotte oggi sarà per tutti i gusti, basta scegliere l’evento preferito e divertirsi. A Fermo dopo il saluto del sindaco Paolo Calcinaro si ballerà al ritmo del deejay Daniele Baldelli, al dj set del loggiato San Rocco a partire da circa l’una: si balla ai piedi del loggiato, in piazza del Popolo, ai margini della pista di pattinaggio sul ghiaccio. Se invece si preferisce il teatro, l’Iride di Petritoli, si ricorda, propone un doppio duo, prima musica del panorama operistico, poi di quello jazzistico: e allo scoccare della mezzanotte, il benvenuto al 2023 si darà con un brindisi con i prodotti del territorio.

Si ride, come già fatto ieri e giovedì scorso, con lo spettacolo di Macchini, parte di un grande show che vedrà protagonista anche Cesare Catà, e Giulia Morici alla presentazione. Capodanno in tema Fantozzi, dalle 20,30, alla bocciofila di Monte Urano.

A Porto San Giorgio



Il tempo di riposarsi, e poi il benvenuto al 2023 sarà in musica. La Junior band del Gran Concerto Bandistico Città di Porto San Giorgio, a partire dalle 17 di domani, suonerà in giro per le vie del centro e in piazza Matteotti. Musica al teatro dell’Aquila di Fermo con il concerto, ormai divenuto una vera e propria tradizione, che vedrà protagonista la Form, in un concerto organizzato insieme al Comune. Saranno eseguiti, tra gli altri, “Una voce poco fa” dal Barbiere di Siviglia, “Quel guardo il cavaliere – so anch’io la virtù magica dal Don Pasquale, per chiudere con “An der schoenen blauen Donau”, ovvero il Sul Bel Danubio Blu di Strauss, una tradizione per i concerti di Capodanno. A Montegiorgio c’è Catà con una lezione spettacolo sulla principessa Sissi, mentre a Petritoli una nuova versione de “La serva Padrona”.