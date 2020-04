Rogo sulla Statale a Campofilone con tre focolai: fra le ipotesi c'è anche il dolo

CAMPOFILONE - Poteva avere conseguenze l’incendio sviluppatosi lungo la Statale Adriatica, all’incrocio con la strada per Campofilone e Montefiore dell’Aso, se non fossero prontamente intervenuti i vigili del fuoco a spegnere i tre diversi punti di origine delle fiamme. Tre punti distinti delle fiamme, complessivamente nello spazio di un chilometro, di cui due a distanza di 300 metri l’uno dall’altro. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polstrada di Fermo e i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno dato il loro contributo per monitorare il traffico, naturalmente scarso in questi giorni di quarantena, mentre i vigili del fuoco erano al lavoro per spegnere l’incendio.



A bruciare sono state sterpaglie, con il rischio che, essendoci un po' di vento, il fuoco potesse arrivare fino all'altezza dell'autostrada. Ma con prontezza e velocità di intervento i vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per spegnere le fiamme divampate lungo la strada per Campofilone. Non c'è voluto molto perché la situazione lungo le due arterie tornasse alla completa normalità. Sulle cause che hanno portato all'origine del rogo stanno indagando i carabinieri. Tutte le ipotesi sono al vaglio dal dolo alle cause accidentali che, condizionale assolutamente d'obbligo, sembrerebbero poco probabili, data la dislocazione e la distanza tra i tre focolai. Ma gli accertamenti sono ancora in corso.