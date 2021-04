Hub per i vaccini sulla Valdaso, al via anche la residenza sanitaria Anni Azzurri del Santo Stefano

CAMPOFILONE - Da domani, 9 aprile, la residenza sanitaria Anni Azzurri sulla Valdaso di Campofilone sarà hub vaccinale per il Fermano Sono circa 500 le vaccinazioni che, su indicazione delle autorità sanitarie competenti, verranno eseguite presso la struttura e Santo Stefano Riabilitazione. La struttura, oltre ai malati Covid, è a pieno regime focalizzata sull’assistenza di anziani non autosufficienti e su percorsi di riabilitazione, con rigorosi protocolli di sicurezza, Le prime 42 vaccinazioni già da domani che, così come da indicazioni Asur e Area vasta, copriranno il territorio di Servigliano ed altre 42 di sabato destinate a persone residenti a Campofilone.

A seguire verranno coperti altri territori del fermano che rientrano nella pianificazione concordata con le autorità sanitarie competenti. Ricordiamo che dallo scorso agosto la struttura di Campofilone, in cui un’ala opera come Rsa Anni Azzurri e un’altra come struttura riabilitativa Santo Stefano, ha iniziato ad affiancare ai percorsi dedicati ai malati Covid anche quelli “puliti” che, nel rispetto più certosino di rigorosi percorsi sicurezza, sono dedicati alle attività caratteristiche per cui la stessa struttura è sorta: ovvero ospitare e assistere anziani non autosufficienti, anche per ricoveri temporanei di sollievo e per le demenze (in un’ala della struttura dedicata alla Rsa Anni Azzurri) e occuparsi di percorsi di riabilitazione (in un’altra ala della struttura che ospita la clinica Santo Stefano). Nello specifico la struttura a pieno regime può ospitare 100 posti letto di cui 68 di Rsa dedicata agli anziani e con un nucleo Alzheimer, 12 posti letto dedicati alla riabilitazione intensiva extraospedaliera e 20, come detto, alle persone con gravissime disabilità, comi prolungati e gravi insufficienze respiratorie.

