Il Fermano prende fuoco: a Campofilone in fiamme una intera collina. Arrivano l'elicottero e il Canadair

CAMPOFILONE - Un vasto incendio intorno l'ora di pranzo ha devastato oggi una intera collina tra Campofilone e Marina di Massignano ed ha impegnato in forze i pompieri dei due comandi provinciali di Ascoli e Fermo. L'alta temperatura e il forte vento caldo hanno costretto i soccorrittori a mettere in campo tutte le forze e i mezzi a disposizione mentre altri focolai durante la giornata si sono accesi anche a Montegranaro, Monte Urano, Petritoli e Ponzano.

A Campofilone sono interveniti in supporto dei vigili del fuoco di Fermo e di Ascoli diverse autobotti, un elicottero con cestello più a valle e un canadair. Le fiamme sono partite in aperta campagna, difficili anche le operazioni di soccorso, perché c’era una sola strada di accesso, piuttosto impervia, per raggiungere il punto centrale del rogo. Un impegno proseguito fino al tardo pomeriggio. Un incendio di vaste proporzioni le cui fiamme altissime e l'enorme colonna di fumo sono state notate anche da diversi chilometri di distanza. Enormi i danni alla vegetazione e alla fauna.

