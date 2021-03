Tiene un cinghiale rinchiuso nel capanno: denunciato, rischia una multa a cinque zeri

CAMPOFILONE - Tiene un cinghiale in un capanno, dopo averlo presumibilmente catturato da cucciolo, ma è scoperto dai Carabinieri Forestali ed ora rischia una multa fino a 300mila euro.

I Carabinieri Forestali della Stazione di Fermo hanno sorpreso una persona che deteneva illegalmente un esemplare della specie cinghiale (Sus scrofa L.) all’interno di una stalla in località rurale del comune di Campofilone. La detenzione di animali di detta specie, se non espressamente autorizzata, costituisce violazione di legge, contravvenendo alla normativa sulla detenzione di animali selvatici pericolosi. L’esemplare era stato prelevato in natura dalla persona, un cacciatore, all’età presumibile di pochi mesi, lo scorso settembre. L’uomo, privo di autorizzazione per la detenzione di animali pericolosi, è stato denunciato per la violazione della Legge che regolamenta la detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica. Il responsabile dell’accaduto rischia pene che prevedono l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 15.000 a 300.000 euro. L’animale, dopo essere stato sequestrato penalmente, sarà trasferito in una struttura idonea alla custodia di specie animali pericolose.

