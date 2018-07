Ragazzo gioca numeri a caso e centra il "4 con stella" da 28mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPIGLIONE - Il Fermano balza agli onori della cronaca per un 4 con stella al Superenalotto che ha fruttato al fortunato vincitore ben 28.699 euro. La giocata è stata effettuata al bar May Day di Luigi e Domenico Galiè e di Achille Conti a Campiglione già balzato diverse volte agli onori della cronaca negli ultimi tempi (a maggio grattati 20mila euro con un “Mega Miliardario” e 10 mila euro con un “Turista per sempre”, ad aprile vinti 36 mila euro con un 5 al Superenalotto). Stavolta la giocata fortunata ha consegnato la vincita ad un giovane del posto che ha ringraziato i proprietari felicissimo per quanto accaduto. Il giovane ha vinto con una giocata casuale mentre è stato lui a scegliere il Superstar che ha fatto da moltiplicatore alla vincita.