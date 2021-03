Biden perde l'equilibrio sulla scaletta dell'aereo. Lattanzi: «E' scivolato perché aveva le scarpe lunghe, venga che gliele sistemo io»

SANT’ELPIDIO A MARE - Per Silvano Lattanzi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è scivolato mentre saliva sulla scaletta dell’aereo perché indossava calzature troppo lunghe.

E, con un post apparso sul suo profilo Facebook, si offre di riparare le scarpe presidenziali. In alternativa, scrive con ironia l’imprenditore calzaturiero di Sant’Elpidio a Mare, il presidente potrebbe ampliare i gradini della scaletta.

Nei giorni scorsi ha fatto il giro del mondo la notizia (con il relativo video) del nuovo presidente degli Usa Biden che scivola per ben tre volte mentre sale sulla scaletta che lo porterà a bordo dell’Air Force One. Un episodio che ha suscitato un acceso dibattito sul web anche in merito alle condizioni di salute del successore di Trump. Ma Silvano Lattanzi ha scoperto il perché dell’incidente: Biden indossa calzature che sono di 5 centimetri più lunghe rispetto alle dimensioni del piede del presidente. E lo scrive su una lettera virtuale che è stata affidata al suo profilo Facebook, con tanto di foto di Biden, immortalato nel momento in cui scivola sulla scaletta incriminata.

«Sicuramente non sono scarpe americane», scrive ancora Lattanzi nella lettera virtuale, citando la tradizione calzaturiera a stelle e strisce ricca di marchi prestigiosi, e indorando la pillola per Biden. «Non mi aspetto che lei indossi le mie scarpe», prosegue l’artigiano del lusso rivolgendosi direttamente al presidente degli Stati Uniti e rendendosi disponibile ad accorciare le sue scarpe di 3-4 centimetri, «rendendola felice, perché penso che lei sia innamorato di queste scarpe». La lettera postata su Facebook si chiude con una battuta ironica, una delle tante a cui ci ha abituato negli anni Silvano Lattanzi: «Ci sarebbe un’altra soluzione, vista la mia esperienza nel percorrere su e giù le scale dell’aereo, modificare la struttura della scala», o ampliandone la pedata o realizzando per ogni gradino degli incavi per fare più spazio e ospitare la punta delle scarpe. “Smile President” si conclude la simpatica lettera che ha suscitato l’attenzione da parte del popolo del web. A quanto si sa Biden non ha ancora risposto all’invito dell’imprenditore ma molte altre persone sì.

