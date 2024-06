Bambola rubata dal Comune di Servigliano, serviva ai bambini della scuola primaria per la recita. L'appello: «Restituitecela, confidiamo in tutti»

SERVIGLIANO Appoggiano la bambola nel chiostro del Comune e non la trovano. La scuola primaria di Servigliano, tramite un post sulla pagina Facebook ne chiede la restituzione, serve per la recita dei bimbi di questa sera, 6 giugno. Questo il post: «La scuola Primaria di Servigliano richiede gentilmente e urgentemente la restituzione della bambola che era appoggiata nel chiostro del comune e che servirà ai bambini per lo spettacolo di questa sera!!!!!

Certi della massima collaborazione vi ringraziamo e confidiamo nella sollecitudine di tutti!».

Il post