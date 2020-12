A Piane di Montegiorgio paura per una bambina di 9 anni investita da un’auto sulla strada Faleriense

MONTEGIORGIO - Incidente ieri pomeriggio a Piane di Montegiorgio, poco dopo le 17, dove una bambina è rimasta ferita dopo essere stata urtata da un’auto. L’incidente lungo la strada Faleriense. Sul posto, raccolta la chiamata di soccorso da parte delle prime persone che hanno assistito al sinistro, sono arrivati, allertati dalla centrale operativa del 118, i militi della Misericordia Montegiorgio che, dopo i primi controlli sulle sue condizioni di salute, hanno preferito trasportarla all’ospedale Salesi di Ancona per ulteriori accertamenti.

Una scelta dettata comunque da motivi di natura precauzionale visto che la piccola non destava particolari preoccupazioni ed era cosciente. Sul posto sono rimasti i carabinieri della stazione di Montegiorgio per ricostruire quanto accaduto e la dinamica dell’incidente. Intanto le forze dell’ordine si stanno preparando per i prossimi giorni quando, malgrado le limitazioni legate all’emergenza sanitaria, si prevede un aumento del traffico legato al periodo prenatalizio. In queste ultime settimane anche durante le ore diurne, visto il divieto di spostarsi in Comuni diversi, il traffico è ovviamente diminuito in maniera molto sensibile.

